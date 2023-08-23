Центробанк объяснил рост инфляционных ожиданий россиян

В июле – августе инфляционные ожидания россиян вновь выросли после снижения во втором квартале. Медианная оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции, по данным опроса ООО «инФОМ», в августе увеличилась до 11,5%, что соответствует уровню первого квартала. Рост инфляционных ожиданий связан с динамикой как фактической инфляции, так и валютного курса, говорится в аналитическом комментарии Банка России.

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«В августе медианная оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте составила 11,5% (+0,4% к июлю, +1% к среднему за II квартал 2023 г.) На фоне ослабления рубля увеличились ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без них. Долгосрочные инфляционные ожидания в августе не изменились. Медиана ожиданий на пять лет вперед, как и в июле, составила 9,5%», — говорится в комментарии ЦБ.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в августе продолжила снижаться. Ее медианная оценка была равна 13,5% (-0,3% к июлю). При этом у респондентов заметно повысилась обеспокоенность ростом цен на соль и сахар, бензин, мясо, птицу, чай и кофе. По поводу стоимости фруктов, овощей, рыбы, морепродуктов, сыра, колбасы и бытовой химии россияне стали волноваться меньше.

Регулятор также отметил увеличение индекса потребительских настроений до 105,6 пункта (+2,9 пункта к июлю), что близко к максимуму за пять лет. Причем, улучшились как текущие оценки, так и ожидания участников опроса относительно экономических перспектив страны и личного материального положения. Склонность респондентов к потреблению в августе тоже несколько повысилась.

«Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца возросли — до максимума с мая 2022 года. Увеличение ценовых ожиданий произошло во всех отраслях. Главными причинами стали ослабление рубля и ускоряющийся рост издержек (в том числе удорожание горюче-смазочных материалов)», — отметил регулятор.