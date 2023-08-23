В конце августа в российских школах, колледжах и техникумах пройдут учения по реагированию на ЧС

Первые всероссийские учения по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации будут проведены в конце этого месяца в российских школах, колледжах и техникумах.

Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, педагоги и руководство учебных заведений «должны четко знать», как им действовать при экстренных случаях.

«Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки», — подчеркнул он.

В ведомстве пояснили, что проведение учений будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий. Полученный опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, добавили в Минпросвещения.