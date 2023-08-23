В ЛНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу, готовившую теракты против чиновников

Бойцы отряда специального назначения Барс-16 «Кубань» ликвидировали в ЛНР украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая готовила теракты против должностных лиц региона.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, нападения на чиновников планировалось совершить в преддверии выборов.

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«Нами была получена оперативная информация о том, что в определенный момент противник в районе населенного пункта Спорное забросит ДРГ для перехода линии боевого соприкосновения и дальнейшего проведения террористических актов против ряда госслужащих в канун выборов. Данный участок местности находится в зоне ответственности подразделения Барс-16 "Кубань"», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вся информация была передана подразделению, которое не дало противнику пересечь линию боевого соприкосновения и уничтожило диверсантов огнем стрелкового оружия и артиллерии.

Сообщается, что всего было уничтожено около 10 боевиков ВСУ. Со стороны отряда спецназначения потерь не зафиксировано, передает агентство.

«Мы выдвинулись группой в указанный район, подготовили позиции, начали наблюдение. Когда увидели противника, вступили в огневой контакт, вынудили их укрыться в опорном пункте. Потом отработали термобарическими боеприпасами из гранатометов по опорному пункту, уничтожив противника», — приводятся слова командира спецгруппы. Он отметил, что одновременно по опорному пункту работала артиллерия.

Когда его группа покидала район, она попала под сосредоточенный огонь ВСУ, по ней били кассетными боеприпасами и из минометов, добавил офицер.

Выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах РФ проведут в единый день голосования — 10 сентября.