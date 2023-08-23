В Москве число инвесторов, арендовавших землю за рубль, достигло 16

Компания «Мясо для тебя» стала 16-м инвестором, который арендует землю в Москве по ставке один рубль в год без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Так, в районе Южное Бутово возведут производственный комплекс по глубокой переработке мясокостного сырья. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на «Московском урбанистическом форуме – 2023».

Инвестор получит в аренду два гектара в муниципальном округе Южное Бутово по адресу Проектируемый проезд 188, участок 1. В реализацию проекта, в ходе которого будет построено производство мясной продукции и цех по выпуску кормов для домашних животных, вложат 1,5 млрд рублей. Комплекс обеспечит работой 350 специалистов, добавил заммэра.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, общая площадь возводимых объектов составит 15 тыс. кв. метров. Их должны построить за пять лет. В одном цеху будут выпускать мясные полуфабрикаты, а во втором будут производить сухие и влажные корма для домашних животных. Ежегодно планируют изготавливать до 10 млн тонн продукции, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания «Мясо для тебя», которая специализируется на переработке и консервировании мяса для животных, начала работать в 2021 году. На предприятии трудятся 115 сотрудников. Аренда земли по льготной ставке позволит инвестору снизить затраты на организацию новых рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск продукции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице заключили договор аренды земли по льготной ставке с 15-м инвестором.

Москва – город с развитым производством. Напомним, в столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.