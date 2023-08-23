В обмен на инвестиции: иностранцам разрешили выводить дивиденды из РФ

Минфин РФ и Банк России смягчили ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику. Соответствующее решение принято на заседании подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, сообщили в пресс-службе Минфина.

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«Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию. Также среди условий выплаты дивидендов: инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий», — уточнили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

Накануне о принятии такого решения сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.