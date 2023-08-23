Власти Москвы начали прием заявок от инвесторов для редвелопмента участка промзоны «Выхино»

Власти Москвы начали прием заявок от потенциальных инвесторов на участие в торгах, победитель которых получит право на редевелопмент участка 7,3 га в бывшей промышленной зоне «Выхино». Заявки принимаются до 28 сентября, торги пройдут 10 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Начался прием заявок на участие в торгах на право реорганизации участка бывшей промзоны "Выхино" на юго-востоке столицы общей площадью 7,31 га. Инвестор, привлеченный по результатам торгов, сможет построить здесь свыше 160 тыс кв м различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки оценивается более чем в 15 млрд рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам правительства города, на данный момент эта территория используется неэффективно: так, на ней расположены устаревшие склады. В ходе реализации проекта инвестор сможет возвести здесь не менее 150 тыс кв м жилья, в том числе 40 тыс «квадратов» предусмотрено для реализации программы реновации, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Здесь также появится почти 10 тыс кв м общественно-деловой недвижимости, включая здание управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением», – добавил он.

Напомним, претендовать на редевелопмент могут как собственники недвижимости на этой земле, так и независимые инвесторы. Основное требование к кандидатам — опыт строительства за последние 5 лет не менее 10% от объема строительства, которое планируется возвести на территории. Кроме того, у компании не должно быть долгов по налогам.

Добавим, в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) земли бывших промзон или неэффективно используемых участков вовлекают в хозяйственный оборот, создавая на их месте благоустроенные кварталы с жильем, рабочими местами и необходимой социальной инфраструктурой. На данный момент в Москве реализуют 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.