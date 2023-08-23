Ефимов: Москва подписала соглашение со Сбербанком по программе КРТ

Кредиты для инвесторов, реализующих проекты комплексного развития территорий в Москве, станут доступнее. Работу в этом направлении будут проводить правительство столицы и «Сбербанк» в рамках соответствующего соглашения, подписанного на площадке «Московского урбанистического форума – 2023». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторы должны предоставлять банковскую гарантию в рамках работы над проектами КРТ, поэтому важно, что доступность кредитов повысят. Как считает заммэра, соглашение с банком позволит создать стандарт банковской гарантии в рамках КРТ, расширит линейку банковских продуктов и поможет выработать методические рекомендации по формированию пакета документов для инвесторов, реализующих комплексное развитие территорий.

Помимо этого, стороны сосредоточатся на формировании принципов комплексного сопровождения проектов, развитии инструментов финансирования, информационном продвижении совместных продуктов и популяризации программы комплексного развития территорий, уточнили в пресс-службе. Всего в столице на данный момент реализуются 16 проектов КРТ, ежегодный бюджетный эффект от которых оценивается в 21,5 млрд рублей.

По словам вице-президент «Сбербанка», председатель Московского банка Вячеслава Цыбульникова, в рамках КРТ «Сбер» уже утвердил два проекта с совокупным объемом финансирования 37 млрд рублей, и еще ряд крупных проектов находится в стадии утверждения.

Инвесторы могут получить консультации по работе над проектами КРТ, также для них разработан стандартизированный процесс получения гарантии, предпроектного и проектного финансирования, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, возводится комфортное жилье, формируется общественно-деловое пространство, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.