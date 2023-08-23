Спад в экономике еврозоны ускорился

Резкое снижение производства в еврозоне, похоже, начало распространяться и на сектор услуг. Индекс деловой активности (PMI) в этой сфере от S&P Global рухнул в августе на 1,6 пункта и сейчас составляет всего лишь 47 при прогнозе экономистов Dow Jones в 48,8. PMI ниже 50 указывает на спад в экономике. Чем ниже индекс, тем сильнее, естественно, спад.

Такого низкого индекса деловой активности в зоне единой европейской валюты не было с ноября 2020 года. Напомним, тогда был самый разгар коронавирусной пандемии. Если же исключить пандемию, которая, конечно же, была форс-мажором, то августовские данные худшие с апреля 2013 года.