Спад в экономике еврозоны ускорился

Резкое снижение производства в еврозоне, похоже, начало распространяться и на сектор услуг. Индекс деловой активности (PMI) в этой сфере от S&P Global рухнул в августе на 1,6 пункта и сейчас составляет всего лишь 47 при прогнозе экономистов Dow Jones в 48,8. PMI ниже 50 указывает на спад в экономике. Чем ниже индекс, тем сильнее, естественно, спад.
Такого низкого индекса деловой активности в зоне единой европейской валюты не было с ноября 2020 года. Напомним, тогда был самый разгар коронавирусной пандемии. Если же исключить пандемию, которая, конечно же, была форс-мажором, то августовские данные худшие с апреля 2013 года.
«Анализ PMI позволяет предположить, что в третьем квартале еврозону ждет спад на 0,2%»,- цитирует AFP главного экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию.
В первом квартале экономика еврозоны прибавила 0,1%, а во втором – 0,3%.
Данные по сектору услуг 20 стран Евросоюза, денежной единицей которых является евро, свидетельствуют, что в этом секторе в августе произошел спад. Кстати, первый за восемь последних месяцев.
Неприятности еврозоны усиливает еще и то обстоятельство, что спад сейчас наблюдается и в крупнейших экономиках объединенной Европы: Германии и Франции.
«У немецких компаний производство сокращается намного быстрее, чем у французских,- подчеркивает де ла Рубия.- Это еще больше усилит разговоры о «болезни» Германии, которую сейчас все чаще называют больным Европы. Давление на экономику еврозоны в августе главным образом – последствие перехода немецкого сектора услуг от роста к очень быстрому спаду».
Действительно, данные по главной европейской экономике приводят в уныние. Вероятнее всего, считают аналитики центробанка ФРГ - Bundesbank, вялая немецкая экономика в третьем квартале вновь стагнирует. Главный немецкий банк далеко не единственный, кто предсказывает Германии тяжелые времена. Достаточно сказать, что в Международном Валютном Фонде полагают, что Германия будет единственной среди крупных развитых экономик, которую по итогам 2023 года ждет спад.
На неутешительные данные по индексу деловой активности еврозоны наверняка обратят самое пристальное внимание руководство главного европейского банка ЕЦБ, когда будет в сентябре решать, стоит ли продолжать повышать учетную ставку в борьбе с высокой инфляцией. После столь сильного снижения PMI, считает де ла Рубия, Кристин Лагард и ее помощникам будет труднее сделать паузу.
В июле инфляция в еврозоне составляла 5,3%. Напомним, что ЕЦБ поставил задачу довести ее до 2%.
«Экономика существенно охладилась,- говорит старший экономист по делам еврозоны в ING Берт Колийн.- Однако «ястребы» в правлении ЕЦБ едва ли устоят перед искушением еще раз поднять учетную ставку. Давление от роста зарплат переходит сейчас в давление инфляции в сфере услуг».