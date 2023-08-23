Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку держать ситуацию с инфляцией на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Эта тема обсуждалась, наряду с другими, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в Кремле.

Статья по теме: Кто подставил и спас рубль

Подчеркнув в своем вступительном слове, что одна из главных задач власти — повышение доходов граждан и в целом благополучия российских семей, президент отметил, что в этом свете пристального внимания требует проблема инфляции. «Объективные данные показывают, что инфляционные риски — хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно — всё-таки растут, и задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план», — сказал он.

«Я прошу коллег из правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдём и сейчас», — добавил Владимир Путин.

Напомним, Банк России ожидает, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. При этом апрельский прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Как делу помочь

Чем выше ключевая ставка, тем сложнее бизнесу выживать, брать кредиты и эти спреды - высоких процентов по кредиту - производители также закладывают в цену. говорит Юлия Кузнецова, инвестиционный советник и основатель Университета инвестиций,

Также, отмечает она, производителей продукции сильно смущает рост курса валют.

«Что делает производитель? Он повышает цены на свою продукцию: во первых, чтобы быть в плюсе в своем бизнесе, во вторых — иметь доход, и быть конкурентоспособным на рынке. Невозможно работать в минус, и если выручка будет положительной, а расходы больше и выше выручки — такой бизнес можно считать убыточным, и само государство, задавит налогами и претензиями. В нашей стране это строго, при неоплате налогов сразу начинают начисляться пени и штрафы. В этом году на ПЭМФ вели разговоры о том, чтобы еще больше увеличить налоги, но пока этот вопрос не обсуждается. Этот шаг, если он будет принят — также будет способствовать увеличению цен», — говорит эксперт.

Единственный выход — регулировать экономику, курс, делать так называемый общий подход, с учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики, а не насильно требовать не увеличивать цен на товары, полагает эксперт..

В целом, указывает, в свою очередь, владелец и управляющий компанией «Бухгалтерский дом ТОБУ» Екатерина Зеленская, задача борьбы с ценами с первого плана и не уходила, поскольку ЦБ прямо и откровенно занят прямо обратной задачей — понижением уровня жизни населения.

«Основание так полагать позволяют следующие факты: сильная зависимость от импорта, кадровый голод и "голод" самих предпринимателей. Они ведь нищают уже семь лет подряд ровно так же, как и остальное население, что толкает их, под прикрытием повышения ставки инфляции, на слабо обоснованный подъем цен через повышение нормы маржи. Поясню. В производстве N расход на сырье составляет 30%, при этом 70% этого сырья — импортные, при девальвации рубля на 50%, себестоимость поднялась на 15%. Логично, что и цена продукции компании N должна увеличится на 15%», — говорит Екатерина Зеленская.

Однако, считает аналитик, цена, пойдет вверх до 50% потому что бизнесу надо поднимать зарплаты, людей не хватает, мигранты поехали к себе на родину, потому что при таком курсе заработки слишком низки. Во-вторых, сам бизнес вынужден брать короткие кредиты (например, ипотеку на коммерцию Райффайзен банк сейчас выдает только на пять лет, а ДОМ.РФ дает и на больший срок, но по ставке 16% годовых, дорогие кредиты так же будут заложены в цену. Ну и в-третьих, предпринимателю тоже надо что-то есть, ведь цены на все и вся растут не только на его предприятии.

По сути, из-за падения рубля идет сильная инфляция издержек, и бороться надо не с повышением цен, но с волатильностью своей валюты. То есть, уверена Екатерина Зеленская, надо призвать ЦБ РФ выполнять норму статьи 75 Конституции, а именно «защищать и обеспечивать устойчивость рубля».

Между тем риски разгона инфляции, по сути, уже реализуются, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. И сейчас главное купировать этот негативный процесс. При этом важную роль в ускорении ценового давления играло обрушение рубля.

ЦБ пришлось повышать ставку и договариваться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Паника сбита на рынке, но курс доллара вновь выше 94. И, уверен Михаил Зельцер, для нормализации цен нужен доллар не выше 90, на что, по его оценкам, шанс высокий уже в самом начале осени.