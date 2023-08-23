Жителей европейской части России в ближайшие дни ждут заморозки

Минусовые температуры прогнозируются сразу в нескольких российских регионах.

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Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки», — заявил он, уточнив, что «особенно сложная» ситуация будет на Урале.

До минус двух градусов 24-26 августа ожидается в Челябинской области, где сегодня также прогнозируются сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Аналогичное понижение температуры произойдет в Свердловской и Тюменской областях; там столбики термометров также будут опускаться до минусовых значений. Холода до минус двух градусов ожидаются в Пермском крае и в Башкортостане; ночью и утром 24 августа заморозки придут в Костромскую и Архангельскую области.