Алюминиевые сэндвич-панели приготовились к территориальной экспансии

Новосибирский завод сэндвич-панелей (НЗСП) расширил производство, построив новую площадку в Клину под Москвой стоимостью 200 млн рублей. Завод площадью 12 тыс. кв. м рассчитан на выпуск 1 млн кв. м сэндвич-панелей в год. Инвестор уверен, что ждать выхода на полную мощность придется недолго, и уже скоро предприятие заработает в две смены.

Потенциально высокий спрос на продукцию нового завода обусловлен несколькими причинами. Это — расположение предприятия на трассе «Москва — Санкт-Петербург», связывающей регионы, где ведется активное промышленное и гражданское строительство. Новых заказчиков должна привлечь и репутация поставщика, которому доверяют солидные клиенты, такие, как «Роснефть», «Газпром», «ТЭК Мосэнерго», «Алроса», «Сибур», «ГМК «Норильский никель».

Последним — по счету, но не по значению — мотивом для новых клиентов может стать оригинальный продукт, появившийся в портфеле НЗСП в этом году. Речь идет о сэндвич-панелях с алюминиевой облицовкой. По сравнению с обычными материалами — нержавеющей сталью или оцинкованным металлом — алюминий намного долговечнее за счет высокой коррозионной стойкости, он служит до 50 лет. При этом алюминий легче стали и дешевле на 30%, а оцинкованный металл превосходит по стоимости всего на 10%.

По сути, алюминиевые сэндвич-панели открывают новые возможности в сфере стеновых материалов для строительства, и НЗСП одним из первых среди российских производителей начал выпускать их в больших объемах. В марте 2023 года крупная партия алюминиевых сэндвич-панелей — 39 тыс. кв. м — была поставлена Тайшетской анодной фабрике, входящей в РУСАЛ. При этом новосибирцы не останавливаются на достигнутом. В июне они заключили с РУСАЛом соглашение о сотрудничестве, благодаря которому получили доступ к компетенциям по новым сплавам и технологиям, а следовательно, и к новым возможностям продвигать новинку на рынке.