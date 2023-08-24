Американский разведчик спрогнозировал скорое взятие Харькова российскими войсками

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер прогнозирует скорое освобождение Харькова российскими войсками.

В интервью YouTube-каналу американского журналиста Гарланда Никсона он, в частности, заявил, что это произойдёт после того, как ВС РФ возьмут Купянск.

«Украинская армия испытывает нехватку живой силы, – подчеркнул Риттер. – Поэтому сейчас они спешно передвигают оставшиеся войска туда-сюда, чтобы хоть как-то удержать фронт».

При этом он отметил, что под Купянском россияне нанесли удар и продвинулись вперёд, прорвав украинскую оборону. По мнению Риттера, проблемы ВСУ с обороной на Купянском направлении зоны СВО связаны прежде всего с нехваткой личного состава в воинских подразделениях, из-за чего командование ВСУ не может создать сплошную оборонительную линию.

«Такое положение дел приведёт к прорыву фронта на разных участках, потере командованием ВСУ контроля над оперативной ситуацией и взятием русскими войсками Харькова», – резюмировал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как писал «Эксперт», ранее Риттер разоблачил шокирующую ложь властей Украины, которые долгое время пытаются скрыть чудовищные потери ВСУ в зоне СВО.