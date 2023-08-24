Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся к БРИКС в 2024 году

Главы государств БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения.

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Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса, передает ТАСС. «Декларация "Йоханнесбург-2" принята», — заявил он.

Согласно документу, в следующем году к группе присоединятся шесть стран — Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее сообщалось, что интерес к вступлению в блок проявляют около 30 государств, отмечает агентство.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Президент РФ Владимир Путин принимает в нем участие по видеосвязи.

БРИКС основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума, из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. На долю государств-членов организации приходится 26% территории Земли, 42% ее населения (2,83 млрд человек) и 27% мирового ВВП. Страны группы имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству.

В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир; тогда же о готовности присоединиться к организации объявили Турция, Египет и Саудовская Аравия. В конце июля 2023 года желание стать членом группы выразила Эфиопия. В августе ноту о стремлении вступить в БРИКС передало российской стороне посольство Боливии.