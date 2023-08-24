Астраханские креветки пропишутся под Питером, и в большом количестве

Компания «Грин Технолоджи» готовится запустить в 2024 году в городе Колтуши Ленинградской области креветочную мегаферму. Мощность предприятия составит 3,5 тыс. тонн продукции в год — 5% от объема российского рынка, который в 2022 году, по оценкам, приближался к 70 тыс. тонн. До сих пор отечественные инвесторы, которые шли в этот бизнес, строили производства на порядок меньшего размера. Скажем, в той же Ленинградской области, в Тосненском районе с 2018 года работает ферма «Северная креветка» мощностью 200 тонн в год. А всего российские производители креветки, по данным BusinesStat, занимают пока не более 15% рынка.

Кроме масштаба, новая ферма отличается от многих предшественников тем, что мальков планирует не импортировать, а закупать в Астраханской области, где их разводит компания «АлтынФиш». Руководство последней заявило изданию arbuztoday.ru, что выращиванием ракообразных они занимаются с 2011 года и обладают уникальными для России технологиями. Кстати, что касается импорта мальков, производители креветки могли оценить связанные с этим риски еще до санкций, когда в 2020 году, в пандемию из-за отсутствия посадочного материала закрылась ферма-пионер отрасли — «Русская креветка» в Калужской области.

Сделать свою креветку полностью «русской» в «Грин Технолоджи» обещают не только по происхождению, но и по цене. Дело в том, что основной бизнес компании связан с переработкой древесных отходов, и их часть — технологическая щепа и стружка — может быть пущена на обогрев и освещение креветочной фермы, покрывая самую большую ее статью затрат. Фактически, креветки становятся побочным продуктом лесопереработки полного цикла. За счет полученной экономии инвестор не только сократил первоначальные вложения в проект до 200 млн рублей — это в разы меньше обычного объема вложений в подобные фермы, но и рассчитывает снизить себестоимость продукции и установить на нее конкурентоспособную отпускную цену.