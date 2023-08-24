Более 10 тыс специалистов в области беспилотной авиации обучат в ОЭЗ Москвы к 2027 году

Более 10 тысяч специалистов в области беспилотной авиации — от операторов до инженеров — обучат к 2027 году в федеральном центре беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), расположенном в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил 24 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский на Московском урбанистическом форуме – 2023.

«На базе федерального центра БАС организуют учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, в том числе операторский и технический персонал, и формировать кадровый резерв для проектирования беспилотников, — рассказал Владислав Овчинский. — Там также откроют высокотехнологичный колледж беспилотной авиации — филиал колледжа имени Н. Н. Годовикова, который сможет ежегодно выпускать не менее 350 специалистов отрасли БАС. Планируется, что до конца 2027 года в рамках ФЦ БАС обучат до 10 тысяч человек».

Он добавил, что правительство столицы активно формирует полноценную научно-производственную экосистему для развития беспилотной авиации. Особое внимание в этом процессе будут уделять подготовке кадров. Свой вклад в этот проект внесет также центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана — его начали недавно создавать в «Руднево».

Напомним, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил, что к 2027 году в федеральном центре БАС выпустят более 60 тыс беспилотников (БПЛА). В свою очередь, площадь инфраструктуры центра к этому времени тоже увеличится и достигнет 500 тыс кв м.

Сегодня в объединении уже работает 10 ведущих предприятий отрасли. В их числе компания «Аэромакс», которая уже выпускает БПЛА вертолетного типа для перевозок грузов и полетов в сложных метеоусловиях. Проводить их испытания планируется в столице — в Москве появится испытательный полигон для беспилотников площадью более 100 га. Ряд тестов проведут в других регионах России.