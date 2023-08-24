Бразилия предложила Аргентине юанизацию

Как заявил бразильский министр финансов Фернанду Аддад, Бразилия предложила Аргентине использовать юань в качестве гарантийного инструмента в двусторонней торговле. Таким образом, передает ТАСС, китайская валюта может заменить для этих двух стран американскую, используемую до сих пор. Гарантом по торговым операциям будет выступать государственный банк Banco do Brasil.

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«Мы уже направили аргентинскому правительству предложение о гарантиях бразильского экспорта в юанях со стороны Banco do Brasil», — сказал он в ходе пресс-конференции. Как уточнил министр, речь идет о том, чтобы государственный банк Бразилии выступал гарантом по торговым операциям. По словам Аддада, такая схема обеспечивает интересы национального бизнеса и удовлетворяет требованиям регулятора.

Как напоминает издание, в конце апреля министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. А в июне Буэнос-Айрес впервые использовал юани для оплаты долга перед Международным валютным фондом.

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Переход торговли ряда стран на китайские юани — это логичное продолжение политики КНР по сокращению зависимости от доллара, как самого Китая, так и его партнёров, уверен ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

За последние пару десятилетий, говорит он, Китай стал основным торговым партнёром Латинской Америки. Наиболее тесные связи были установлены с Венесуэлой и Бразилией. Однако на этом торговые интересы КНР не заканчиваются. Аргентина играет значимую роль на мировом продовольственном рынке. Соответственно, КНР заинтересована не только в наращивании экспорта в эту страну, но и в увеличении импорта продовольствия для обеспечения собственной безопасности.

Поскольку Буэнос-Айрес испытывает определённые затруднения в получении долларовой наличности, то юань становится одним из способов преодоления финансовых проблем. В частности, напоминает аналитик, Пекин предоставил свопы в юанях, которые Аргентина уже использовала для оплаты своих долгов перед МВФ.

Также Аргентина может стать одним из крупнейших получателей китайских инвестиций в рамках стратегической инициативы «Один пояс — один путь». Соответственно, юани становятся более доступной валютой для Буэнос-Айреса и перевод торговли с соседними странами в эту валюту выглядит логичным, тем более, что Бразилия также наращивает свои экономические связи с Китаем.

Для самого Китая подобное развитие ситуации будет способствовать расширению зоны использования юаня и повышение геополитической роли в мире, говорит Андрей Кочетков. То есть инвестиции в инфраструктуру, энергетику и другие сферы латино-американских стран, это также инвестирование в собственное развитие КНР.

Конечно, отмечает аналитик, подобные действия вызывают недовольство в Вашингтоне, но экономический «пряник» Пекина пока превосходит в своей привлекательности «кнут» Вашингтона. Поэтому Аргентина будет далеко не последней страной, которая переведет часть своей внешней торговли в китайскую валюту. К тому же её использование позволит обходить различные санкционные вопросы с другими странами, включая РФ.

Так или иначе, уверен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, никакого влияния от данной новости на рынки не ожидается. В Аргентине кризис, страна в состоянии постоянного дефолта, а на октябрьских выборах президента может занять пост главы оппозиционный политик, и у него есть предложения даже по полной долларизации системы.

Слишком много неизвестных, а объемы двусторонних связей, что предлагаются Бразилией перевести с доллара на юань, для международного рынка расчетов незначительные, добавляет эксперт. Хотя Аргентина — один из первых кандидатов на расширение БРИКС, и странам группы было бы выгоднее рассчитываться в дружественных валютах.

Юань уже стал намного доступнее доллара, поэтому именно китайская валюта активно набирает популярность и становится инструментом финансового противостояния для антизападной коалиции, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Юань выглядит привлекательным на фоне доллара и евро, которые находятся в зоне инфляционных рисков и экономической рецессии одновременно.

Но, несмотря на это, уверен политолог, основные плюсы юаня лежат в политической плоскости, а не экономической, как и курс на дедолларизацию - это скорее протест на «вредную» политику США, а не экономическая необходимость.