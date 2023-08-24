Китай может наводнить дешевыми товарами рынки развитых стран

Июльские данные по экономике Поднебесной вновь разочаровали. Они показали, что состояние второй экономики планеты продолжает вызывать опасения. Ситуация настолько серьезная, что Национальное бюро статистики КНР, как считает CNBC, даже не опубликовало данные по молодежной безработице, которая, очевидно, побила новые рекорды.

Июльские данные по кредитам показывают снижение спроса на заимствования. Сохраняются большие проблемы и в строительной отрасли, свидетельством чему является предбанкротная ситуация в еще одном крупнейшем застройщике - Country Garden. Кстати, небезызвестная Evergrande Group сообщила в августе о банкротстве в США.

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Июльский индекс потребительских цен в КНР упал в годовом выражении на 0,3%. Стало очевидно, что у Поднебесной возникла проблема, диаметрально противоположная проблеме, стоящей уже почти два года перед крупными экономиками планеты: в Поднебесную впервые более чем за два года пришла дефляция.

«Несмотря на меняющиеся связи между Китаем и глобальной экономикой из-за попыток Пекина сменить модель роста экономики и обострения противоречий с Западом в торговле Китай остается мировым производителем,- объясняет Тиффани Уилдинг из Pimco.- В результате экономические проблемы Китая и снижающиеся цены вероятнее всего выплеснутся на глобальные рынки. В ближайшей перспективе это хорошие новости, если вспомнить борьбу западных центробанков с высокой инфляцией».

Китайский центробанк 18 августа вновь попытался помочь слабеющему юаню и повысить низкую из-за неважных экономических данных уверенность потребителей, но рынки ему не поверили и продолжают считать, что Пекин делает недостаточно, чтобы по- настоящему помочь экономике справиться с трудностями.

Скайлар Кёнинг из TS Lombard считает, что разочарование рынков слабым восстановлением китайской экономики после отмены коронавирусных ограничений сейчас негативно влияет на уверенность как потребителей, так и производителей в масштабах всей планеты, а также замедляет рост глобальной экономики.

По данным Бюро переписи населения США, июньские цены товаров, импортируемых из Китая, снизились в среднем на 3% по сравнению с июнем 2022 года. При этом цены производителей потребительских товаров в самом Китае снизились в первом летнем месяце в годовом выражении на 5%. Эти снижения цен, подчеркивает Тиффани Уилдинг, передаются американским потребителям. Июль стал первым месяцем после первых дней пандемии, когда в США снизились розничные потребительские цены. Эта динамика вероятно распространится и на другие развитые страны.

В последние месяцы в Китае снизился экспорт. Пекин сейчас может воспользоваться фискальной политикой для того, чтобы повысить экспорт и попытаться что-то сделать с зарождающейся проблемой переизбытка товаров на внутреннем рынке. Проще всего наводнить дешевыми потребительскими товарами глобальный рынок. Это, кстати, уже происходит в Германии, где не так давно резко вырос экспорт дешевых китайских электромобилей.

Монтгомери Кёнинг обращает внимание еще на один любопытный момент: поддержка экономики китайскими властями в этом цикле происходит скорее не за счет инвестиций, а за счет потребителей.

Ухудшающее состояние китайской экономики создает дефляционное давление, которое уже начинает замедлять инфляцию не только в самом Китае, но и на глобальных рынках, на которых имеются китайские товары. Это, конечно, большая польза для Запада.

С учетом обычных лагов можно говорить, что распространение дефляции только-только начинает воздействовать на глобальные рынки. Можно предположить, что в ближайшие кварталы снижение цен ускорится.

Неопределенность относительно восстановления китайской экономики в последние недели негативно влияла на глобальные рынки.

«Европейские компании сильно зависят от спроса в Китае,- говорят Максимилиан Улер и Кэролин Рааб из Deutsche Bank.- Они получают там до 10% своих доходов Мы продолжаем утверждать, что стабилизация китайской экономики в четвертом квартале вероятна, но «вероятна», увы, недостаточно. Необходимо дождаться улучшения данных, прежде чем на рынки вернется позитивное настроение».