Экс-советник главы Пентагона: Украина оказалась в безвыходной ситуации

Бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор сравнил нынешнее положение ВСУ с ситуацией, в которой оказался вермахт в 1944 году.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он, в частности, отметил, что тогда немецкая армия также лишилась воздушного прикрытия.

«Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, новейшее оборудование, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться, – напомнил отставной офицер. – Каждый раз, когда они выходили из укрытия, их тут же атаковали и уничтожали. То же самое сейчас происходит на Украине».

При этом, Макгрегор подчеркнул, что даже в такой критический момент Германия не пошла на перемирие, за что жестко поплатилась.

«Именно этот сценарий вновь может повториться на Украине. Она находится в безвыходной ситуации, всё кончено!», – резюмировал экс-советник главы Пентагона.

Как писал «Эксперт», ранее Макгрегор заявил, что в специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине, наступил переломный момент.

«Мы находимся на переломном моменте, – уверен он. – Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха».

Отставной американский офицер при этом отметил, что ВСУ в настоящее время пребывают в крайне плачевном состоянии, так как их неудачные атаки в ходе контрнаступления выдавили из них последние соки.