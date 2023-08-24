Япония начала сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Сегодня, 24 августа, в Японии около часа дня по местному времени в Тихий океан сбросили первые тонны очищенной от радиоактивных загрязнений воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1». Очисткой и сбросом воды занимается оператор Фукусимской АЭС компания Tokyo Electric Power Co. (Tepco). Предположительно, сообщает Bloomberg, вся вода с АЭС будет сброшена в океан в течение приблизительно 30 лет. Первый сброс затянется на 17 дней. За это время в океан будет сброшено приблизительно 7,8 тыс. м³ воды.

Tepco обещает регулярно проверять воду в океане на предмет радиации. Китай, выразивший Токио протест по поводу сброса очищенной воды, которую в Пекине считают, судя по всему, недостаточно очищенной от радиоактивных загрязнений. Министерство экологии и окружающей среды КНР заявило об усилении радиоактивного контроля за океаном.