Япония начала сбрасывать воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Сегодня, 24 августа, в Японии около часа дня по местному времени в Тихий океан сбросили первые тонны очищенной от радиоактивных загрязнений воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1». Очисткой и сбросом воды занимается оператор Фукусимской АЭС компания Tokyo Electric Power Co. (Tepco). Предположительно, сообщает Bloomberg, вся вода с АЭС будет сброшена в океан в течение приблизительно 30 лет. Первый сброс затянется на 17 дней. За это время в океан будет сброшено приблизительно 7,8 тыс. м³ воды.
Tepco обещает регулярно проверять воду в океане на предмет радиации. Китай, выразивший Токио протест по поводу сброса очищенной воды, которую в Пекине считают, судя по всему, недостаточно очищенной от радиоактивных загрязнений. Министерство экологии и окружающей среды КНР заявило об усилении радиоактивного контроля за океаном.
В Токио считают тревоги соседей необоснованными и ссылаются на результаты проверки воды специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые после двухлетних наблюдений за процессом очистки и проверок признали воду совершенно безопасной. Как образно выразился эксперт по радиоактивным отходам из австралийского Перта Найджел Маркс, если питаться морепродуктами, выловленными в районе Фукусимы после сброса воды с АЭС, то можно получить такую же дозу трития, как из кусочка банана, выращенного на другом конце света. Кстати, Терсо намерена сбрасывать воду небольшими объемами как раз в целях безопасности.
Всего Терсо нужно сбросить ок. 1,3 млн м³ воды с АЭС, находящейся в примерно тысяче резервуаров. Этой воды хватило бы для наполнения почти 500 плавательных бассейнов. Кстати, землю, на которой стоят резервуары с этой водой, тоже необходимо тщательно очистить от радиоактивных загрязнений. Полная очистка АЭС «Фукусима-1» и прилегающей местности займет десятилетия.
В Китае и Гонконге, главных импортерах японских морепродуктов и сельхозпродуктов, намерены принять меры по защите продовольственной безопасности. Как заявил заместитель министра иностранных дел КНР Сун Вэйдун, Токио «нагло перекладывает риск радиоактивного заражения на соседние страны».
«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму»,— говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.
Кстати, о запрете на ввоз японских морепродуктов, но только из 8 префектур объявили и власти Южной Кореи.