Инвесторы стали бояться покупать

Довольно сильная распродажа прокатилась в среду по всему спектру «голубых фишек». Явно выраженных поводов для этого не было.

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Раньше рынок акций реагировал на колебания курса рубля, но сегодня российская валюта торговалась очень спокойно.

Правда, почти на процент просела нефть, но стоит она около $83 за баррель, что по-прежнему приемлемо для российского бизнеса, да и в предыдущие дни рынок акций зачастую игнорировал такое небольшое удешевление нефти.

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Аналитики объясняют снижение рынка техническим фактором. Накануне Индекс Мосбиржи закрылся менее чем в 40 пунктах ниже сопротивления 3200 пунктов, и, вероятно, в отсутствии поводов для роста многие игроки решили зафиксировать часть прибыли.

Эту точку зрения подтверждает динамика «хуже рынка» трех самых перспективных акций.

В среду Мосбиржа отчиталась о росте чистой прибыли во втором квартале выше прогнозов. Практически все аналитики рекомендуют покупать эту бумагу в ожидании увеличения ее доходов из-за повышения ставок денежного рынка. За прошлую неделю эта довольно тяжеловесная бумага взлетела на 13,6%. Но именно акции Мосбиржи были в среду одними из худших среди «голубых фишек», подешевев на 2,1%.

Во вторник инвесторы на 5% взвинтили цены на акции «Лукойла» на информации о том, что компания выкупит с дисконтом у нерезидентов до 25% своих акций. Но в среду бумага снизилась на 0,9%.

«Газпромнефть» в конце прошлой недели подала явный сигнал на выход из консолидации вверх. В среду же бумага с результатом -2,3% замкнула тройку аутсайдеров дня.

Такая картина говорит о том, что инвесторы начали фиксировать прибыль прежде всего по тем бумагам, которые показали наибольший рост в предыдущие дни, и пока игнорируют привлекательность многих из них. Ухудшение инвестиционных настроений может привести к продолжению распродаж в четверг, если рынок не получит повод для роста.

О резком падении оптимизма говорит тот факт, что лишь 9 относительно ликвидных бумаг закрылось ростом котировок.

Лучший результат показали депозитарные расписки HeadHunter, выросшие на +7,6%. Недавно компания опубликовала очень сильную отчетность за второй квартал, и многие инвесткомпании пересмотрели рекомендации по бумаге в сторону повышения ее ключевой цены.

Компания интересна еще и тем, что имеет большой объем денежных средств на счетах. Таким образом, она сможет заработать на их размещении больше в связи с ростом ключевой ставки.

Однако это совсем не значит, что в ближайшие дни и по HeadHunter не начнется активная фиксация прибыли.

Волатильность торговли рублем продолжает снижаться. Сегодня российская валюта закрыла день почти без изменений. Последняя сделка прошла по котировке 94,26 руб. за доллар.

Но более знаковым является тот факт, что продолжают падать обороты торгов. Сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано всего 89,8 млрд руб. Это третий по слабости результат за август. На прошлой неделе объемы торгов этим инструментом стабильно превышали 120 млрд руб. в день.

Падение объемов торгов может свидетельствовать о том, что экспортеры вновь стали «зажимать» валютную выручку, решив исполнять обещание по ее наращиванию на собственное усмотрению.

Дневной график пары доллар-рубль намекает на то, что пара начинает консолидацию и ищет равновесие около отметки 94. Это нельзя назвать хорошим результатом для рубля, поскольку многие аналитики на приближении пика налогового периода ждали ухода курса в район 90 руб. за доллар, а то и ниже.

Таким образом, риски нового витка девальвации в конце августа-начале сентября повышаются.