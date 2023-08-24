Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА в Брянской и Калужской областях

Российские военные в ночь на 24 августа сбили три украинских беспилотника над Брянской и Калужской областями.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области», — информирует Министерство обороны РФ.

Уточняется, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

О сбитом дроне сообщил также губернатор Калужской области Владислав Шапша. «Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.