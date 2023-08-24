Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО

На брифинге 24 августа официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

Согласно последним данным, в ночь на 24 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. Цель удара была достигнута, объект поражён.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки ВС РФ, при поддержке штурмовой и армейской авиации, было успешно отражено 6 атак ВСУ в районах населённых пунктов Северное, Берестовое и Невельское (ДНР). Уничтожено до 125 боевиков, 4 БМП, 4 автомобиля, танк и гаубица «Мста-Б». В районе населённого пункта Верхнекаменское (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Нанесено поражение подразделениям 37-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и совхоза «Октябрь» (ДНР). Потери ВСУ составили 230 боевиков, 3 автомобиля, 2 бронетранспортера и 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки ВС РФ при поддержке артиллерии отражено 5 атак ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Успеновка (Запорожская область). Потери ВСУ здесь составили более 110 боевиков, 4 танка, 4 автомобиля,4 артиллерийские системы М777 производства США, 3 боевые бронированные машины и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка, Торское (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 80 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности. Отражено 5 атак ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область). Уничтожено до 50 боевиков, 3 пикапа, 3 артиллерийские системы М777 производства США и 2 БМП.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля и 2 гаубицы («Мста-Б», Д-30). Также пресечена деятельность украинской ДРГ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в поражены живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах. В районе населённого пункта Зеленый Гай (Николаевская область) уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС. Уничтожены 4 склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Львово (Херсонская область), Михайловка (Харьковская область), Искра (Днепропетровская область) и Красногоровка (ДНР).

Российские средства ПВО перехватили 4 снаряда РСЗО «HIMARS», а также уничтожили 42 БПЛА в районах населённых пунктов Кудряшовка, Лисичанск, Шишково (ЛНР), Горловка, Никольское, Артёмовск, Берестовое, Ключевое (ДНР), Пологи, Токмак (Запорожская область), Доброполье (Херсонская область) и Таволжанка (Харьковская область).

За всё время СВО ВС РФ уничтожили 462 самолёта, 246 вертолётов, 6 012 БПЛА, 433 ЗРК, 11 476 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 6024 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 12 408 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 23 августа Конашенков сообщил, что российские военные отразили более 10 атак ВСУ на Купянском, Запорожском и Донецком направлениях.