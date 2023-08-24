Молочное дело Владимира Лисина приросло на 6 тысяч буренок на Алтае

Агрохолдинг «Румелко-агро», принадлежащий владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиру Лисину, запустил в Заринском районе Алтайского края молочный комплекс «Яново» на 6 тысяч голов. Новое хозяйство обошлось инвестору в 7 млрд рублей, хотя изначально планировалось потратить 4,5 млрд. Это часть большого проекта НЛМК по строительству животноводческих комплексов в трех регионах, также они строятся в Тверской (10 тыс. голов) и Калужской (25 тыс. голов) областях. Общий объем инвестиций на старте проекта оценивали в 27 млрд рублей, по его завершении «Румелко-агро» войдет в первую пятерку производителей сырого молока.



Ферма «Яново» строилась с 2021 года. Помимо прочего в реализацию проекта входило решение инфраструктурных вопросов, например, ремонт дорог, в чем инвестору оказывали помощь региональные власти. Возводили ферму в чистом поле. Начали с того, что засеяли 7 тысяч га кормовыми культурами, а в 2022 году запустили элеватор на 10 тысяч тонн. По проекту, хозяйство на 80% закроет свои потребности в кормах. Животноводческие помещения были готовы лишь к 2023 году, они построены с использованием новейших технологий. Речь идет об отоплении зимой и кондиционировании летом за счет геотермальной энергетики - приобретенное для этого дорогостоящее оборудование должно окупиться, по расчетам, за три-четыре года. Утилизировать навоз планируется в виде удобрения на собственных полях, а также - после специальной обработки — в виде подстилки для животных.



После выхода на проектную мощность к концу 2024 года «Яново» будет производить 35 тыс. тонн молока в год, или 5% объема краевого рынка. Как заявил на открытии фермы коммерческий директор «Румелко-агро» Алексей Смолянский, клиенты «за нас будут биться». Переговоры о поставках уже ведутся с крупнейшими региональными переработчиками — холдингами «Киприно» и «Холод». Развивать собственную переработку в «Румелко-агро» пока не планируют.