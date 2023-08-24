Мрачный июль: Финляндию накрыла волна банкротств

В июле в Финляндии было заведено 224 дела о банкротстве, это на 76 дел больше, чем годом ранее и является максимальным показателем за любой другой июль XXI века. По мнению главного экономиста финской организации предпринимателей Suomen Yrittäjät Юханы Братеруса, в последний раз июль был таким «мрачным» в 1997 году, пишет Ilta-Sanomat.

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«Высокие показатели больше не объясняются выплатой дотаций в период пандемии коронавируса, которые в свое время привели к шквалу заявлений о банкротстве. Проблемы компаний указывают на затянувшийся спад в экономике. Последний раз ситуация была столь же мрачной в июле 1997 года», — сообщил Братерус.

Наибольшее число банкротств было зафиксировано в сфере строительства и прочих услуг. В строительной отрасли, в частности, за месяц заведено 61 дело, в сфере прочих услуг (информационно-коммуникационные и административные услуги, финансовая, страховая, риелторская, научно-техническая деятельности) — 68, в сфере размещения и общественного питания — 24.

Экономист считает, что к концу года число банкротств в строительном секторе возрастет еще больше, поскольку «жилищное и ремонтное строительство страдают от роста процентных ставок и затрат».

