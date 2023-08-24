На Курской АЭС-2 завершилось строительство двойной защитной оболочки энергоблока №1

На площадке сооружения Курской АЭС-2 завершилось бетонирование купола наружной защитной оболочки (НЗО) энергоблока №1.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Росэнергоатома» (входит в госкорпорацию «Росатом») — оператора станции. Уточняется, что речь идет об одном из барьеров, защищающих реакторную установку АЭС от экстремальных внешних воздействий.

«Бетонирование купола НЗО — завершающий этап строительства одного из физических барьеров глубокоэшелонированной защиты АЭС. Мы использовали самоуплотняющийся бетон, способный растекаться под действием силы тяжести, заполняя форму и достигая полного уплотнения даже в густо армированных конструкциях. Смесь обеспечивает быструю укладку, ускоряет время строительства и равномерно распределяется в железобетонной конструкции», — приводятся слова первого заместителя директора по сооружению новых блоков станции Андрея Ошарина.

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Уточняется, что защитная оболочка имеет высоту 65,4 м, диаметр 26,9 м и толщину стенки 1500 мм. Полный цикл строительных работ выполнен за 206 дней; в общей сложности в купольную часть было уложено около 4 тыс. куб. м бетона.

Сооружение внутренней оболочки, обеспечивающей защиту персонала, населения и окружающей среды, закончилось в октябре прошлого года, пишет ТАСС. Двойная защитная оболочка является отличительной особенностью российского проекта энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ, обеспечивающей максимальный уровень безопасности АЭС, поясняет агентство.

Проект Курской АЭС-2 стартовал в апреле 2018 года. Станция находится в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Ввод в эксплуатацию двух новых энергоблоков планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.

Курская АЭС (КАЭС) входит в электроэнергетический дивизион «Росатома». КАЭС относится к первой четверке равных по мощности атомных станций РФ, отмечается на сайте «Росэнергоатома». Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья превышает 50%, она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий региона. Изначально объект был введен в эксплуатацию в 1976 году.

В Курской области действует «желтый» — высокий — уровень террористической опасности. Регион с февраля 2022 года неоднократно подвергался обстрелам ВСУ.