Отчет «Газпромнефти» свидетельствует о проблемах в отрасли

Чистая прибыль Группы «Газпромнефть», относящаяся к акционерам, в первом полугодии текущего года снизилась относительно показателя годом ранее на 40,1% до 304 млрд руб, свидетельствуют данные компании.

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EBITDA сократилась на 23,9% до 546 млрд руб., выручка упала на 14,6% до 1552 млрд руб.

При этом операционные расходы снизились намного меньше выручки – всего на 5,5% до 1162 млрд руб. По этой статье сильно, почти на 50%, выросли транспортные расходы. Налоги, за исключением налога на прибыль, возросли с 286 млрд руб. в первом полугодии 2022 г. до 336 млрд руб. в последнем отчетном периоде.

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С очень большой вероятностью можно предположить, что и у других нефтяных компаний наблюдается снижение выручки из-за уменьшения физических объемов продаж и падения цены на нефть. Скорее всего, у всех также выросли затраты на транспорт и налоговая нагрузка.

Однако эксперты ждут роста доходов нефтяных компаний уже в третьем квартале из-за подорожания нефти и сужения спрэда российского сорта к бенчмарку, а также девальвации рубля.

Так, по данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals за период с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель. В январе этого года баррель Urals стоил $49,5, а в марте достигал локального минимума в $47,9.

Дисконт цены Urals к эталонному сорту Brent за период 15 июля-14 августа составлял $13,9 за баррель против $15,7 за предыдущий период в июле. Дисконт в августе стал минимальным с декабря 2022 года, когда западные страны установили потолок цен на российскую нефть.

Аналитики БКС рекомендуют «покупать» акции «Газпромнефти», отмечая, что основные ее балансовые показатели хоть и снизились, но оказались лучше прогнозов.

Эксперты ПСБ напоминают, что «Газпромнефть» платит дивиденды, исходя из скорректированной на неденежные факторы прибыли, и полагают, что за первое полугодие размер выплат может составить 36,8 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 5,6%.

Это довольно привлекательный размер выплат, в процентах годовых примерно соответствующий безрисковой доходности краткосрочных ОФЗ.

При этом аналитики ПСБ считают, что во втором полугодии «Газпромнефть» «может показать неплохие результаты за счет высоких внутренних цен на нефтепродукты, слабого курса рубля и достаточно высоких цен на нефть, несмотря на снижение демпферных выплат», и дают целевой ориентир по бумаге в 685 руб. за акцию.

Исходя из всех этих рассуждений, риск покупки акций «Газпромнефти» и выход на получение дивидендов видится оправданным.

Но сегодня в первой половине дня бумага торгуется «хуже рынка». К обеду четверга котировки акций «Газпромнефти» практически не изменились относительно вчерашнего закрытия, в то время как практически все остальные «голубые фишки» уверенно отскакивали после вчерашних вечерних распродаж.

Краткосрочная техническая картина по «Газпромнефти» неопределенная. С 14 по 18 августа акция торговалась в узком коридоре 620-650 рублей. В минувший понедельник бумага взлетела на 4%, обновив исторический максимум и показав намерение выйти вверх из боковика, однако пробой оказался ложным и в середине четверга за одну акцию «Газпромнефти» давали около 645 рублей.

Такая динамика совершенно не означает, что бумага не будет пытаться вновь расти, но для этого ей нужно получить поддержку со стороны дорожающей нефти или падающего рубля.