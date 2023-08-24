Падение самолета с Евгением Пригожиным: первые подробности

По последней официальной информации, дорога в село Куженкино, возле которого накануне вечером потерпел крушение самолет, перевозивший руководство ЧВК «Вагнер», перекрыта. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

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«Дорогу в село Куженкино Тверской области со стороны старой фермы перекрыли посты ДПС, с этой точки открывается вид на поле, где разбился самолет, в числе пассажиров которого был Евгений Пригожин», — сообщают РИА Новости, добавляя, что автомобили сотрудников Следственного комитета и МЧС курсируют в оба конца на месте событий. Внутри оцепления работает оперштаб, за оцеплением — сотрудники СМИ.

О крушении частного самолета Embraer, на борту которого находилось 10 человек, стало известно о накануне, 23 августа, около восьми часов вечера. О произошедшей в Тверской области трагедии сообщила пресс-службе МЧС. «Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», — говорилось в заявлении ведомства.

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Позднее в Росавиации сообщили, что в числе пассажиров мог находится Евгений Пригожин.

РИА Новости распространило видео, на котором запечатлен момент трагедии. На кадрах, предоставленных информагентством, видно как дымящийся самолет резко теряет высоту и падает почти отвесно. Согласно информации международного сервиса по обслуживанию полётов Flightradar, самолет за 30 секунд снизился на 2,4 км, после чего попытался удержать высоту, но начал падать и разбился.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», — сказала Петренко,

Пресс-служба правительства Тверской области заявила, что происшествие взял на личный контроль губернатор региона Игорь Руденя.

Тем временем, был установлен владелец разбившегося воздушного судна, об этом сообщили в Росавиации. «Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer -135 (EBM-135BJ), произошедшего 23 августа в Тверской области. Самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующегося на бизнес-перевозках», — сообщили в ведомстве.

Около полуночи Росавиации опубликовала имена всех, находившихся на борту разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, также входивший в руководство ЧВК «Вагнер».

«Выполнение полета самолета Embraer — 135 (EBM -135 Bj) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», - говорится в сообщении ведомства.

Ближе к утру стало известно, что один из фрагментов упавшего самолета, на котором летел, в частности, Пригожин, найден двух километрах от места катастрофы, на въезде в поселок Куженкино. Как сообщило РИА Новости, место падения обломка оцеплено представителями силовых ведомств, у проезжающих мимо водителей проверяют документы и спрашивают о цели поездки.

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