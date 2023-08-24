Пензенский «Радиозавод» открыл новый цех по выпуску посевной техники

Пензенский «Радиозавод» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники «Быстрица». Благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации продукции достиг 85%.

Общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей, из которых 211 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Льготные займы ФРП востребованы российским промышленным бизнесом: техническое перевооружение, импортозамещение и локализация производств требуют значительных инвестиций. В современных условиях льготные ставки финансирования ФРП — отличная возможность для развития промышленности. Проект пензенского "Радиозавода" стал 700-м в списке производств, открытых при финансовой поддержке Фонда. Общее число профинансированных ФРП проектов за 9 лет работы уже превысило 1400», — прокомментировал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

«Благодаря финансовой поддержке Фонда развития промышленности в ходе проекта мы провели модернизацию выпускаемой линейки пневматической посевной техники и запустили её серийное производство. Более того, конструкторы "Радиозавода" разработали новые модели посевной техники, которые уже проходят испытания на полях Пензенской области. В целом, запуск нового цеха позволил усилить существующие рыночные позиции предприятия, увеличив долю выпускаемой гражданской продукции с 11% в 2021 году до 20% в 2023 году», — рассказал генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников.

В рамках проекта, профинансированного ФРП, «Радиозавод» модернизировал серийно выпускаемую на предприятии посевную технику «Быстрица» — был разработан пневматический высевающий бункер с использованием коррозиестойких материалов, предназначенный для загрузки семян и удобрений.

Кроме того, «Радиозавод» разработал и приступил к полевым испытаниям новых моделей пневматических прицепных сеялок, а также посевных комплексов. Новая техника способна выполнять несколько технологических операций за один проход по полю, что помогает сельхозпроизводителям уменьшить издержки и повысить эффективность. Изделия отличаются повышенной стойкостью поверхности к истиранию и возникновению очагов коррозии. Наличие дополнительных опций позволит подобрать оборудование в зависимости от технологии посева и агроклиматических условий в местах эксплуатации.

«Все предприятия оборонно-промышленного комплекса в определенный момент истории стояли на пути переориентации производственных мощностей под гражданскую продукцию. Радиозавод не стал исключением. Руководство предприятия, оценивая производственные и интеллектуальные силы, решило начать разработку сельскохозяйственной техники. Из этого начинания получился достойный продукт. Посевная техника отвечала всем требованиям потребителя и успешно работала на полях нашей страны. Сейчас мы продолжаем выпускать качественные сеялки, расширяем модельный ряд, модернизируем производство, чтобы сделать технику лучше», — рассказали «Эксперту» в АО «Радиозавод».

Гибкий подход «Радиозавода» к комплектации посевной техники позволяет увеличить охват всех групп потребителей — от фермерских хозяйств с посевными площадями 50 га и более до крупных агрохолдингов. Основные потребители модернизированной и новой посевной техники пензенского производства работают на территории России и Казахстана.

Акционерное общество «Радиозавод» с 1975 года выпускает системы управления средствами ПВО, системы управления войсками и артиллерией, приборы специального назначения, мобильные комплексы управления для структур МВД (МЧС). Гражданская продукция завода — мобильные медицинские комплексы «Медтеко», цифровые приставки и энергосберегающие светодиодные светильники «Волна», сушильные шкафы «Дачник». Кроме того, предприятие серийно выпускает посевную технику с пневматическим высевом семян и удобрений под торговой маркой «Быстрица» для агрегатирования с тракторной техникой тягового класса «1,4» и «2,0» (соответствует мощности двигателей тракторов от 55 до 130 л.с.). С 2013 года предприятие входит в Дивизион «Проектирование и производство средств связи» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, по итогам 2022 года возглавило рейтинг инновационно-активных предприятий Пензенской области.