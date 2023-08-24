Переориентация логистики позволила СУЭК нарастить перевозки на Восточном полигоне на 18%

Объем железнодорожных перевозок российской угольной компании СУЭК в период с января по июль текущего года увеличился на 18%.

Об этом рассказал директор по логистике холдинга Денис Рахимжанов, передает ТАСС.

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«СУЭК по семи месяцам этого года вышел на неплохие показатели. <...> Мы работаем на уровне более, чем 5% к прошлому году, и на дефицитном направлении на Восточном полигоне объем перевозок у нас также возрос на 18%», — заявил Рахимжанов, выступая на сессии Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо».

По словам топ-менеджера, такого результата удалось достичь благодаря своевременной переориентации погрузки СУЭК и ее партнерами.

Ранее в компании заявили, что ожидают роста объема перевозок угля на экспорт и внутренний рынок в 2023 году примерно на 2%, до 86 млн т, отмечает агентство.

СУЭК — крупнейшее угольное предприятие РФ, основанное в 2001 году. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные структуры холдинга расположены в 12 российских регионах.