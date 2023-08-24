Подготовка ребенка к 1 сентября подорожала почти на треть год к году

Траты россиян на подготовку детей к новому учебному году выросли до 43 тыс. руб., за 12 месяцев показатель вырос на 9804 руб., или 30%.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Чаще всего в чек-лист школьных покупок входят: школьная одежда и обувь — их приобрели или собираются приобрести 69% (−4 п.п. к 2022 г.), школьно-письменные принадлежности — 59% (−5 п.п. к 2022 г.), школьная сумка (57%), а также цветы и подарки учителям к 1 сентября (49%). Чуть реже в семьях школьников деньги тратятся на учебно-методический материал (47%)», — говорится в материале.

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Отмечается, что родители снова стали чаще оплачивать взносы на школьные нужды — как по договоренности с администрацией школы и другими родителями (охрана, оснащение класса, моющие средства и т.д.) — 31% (+7 п.п. к 2022 году), так и на добровольной основе (9%, +5 п.п).

Больше всего средств уходит на школьную одежду — в среднем она обходится в 20,4 тыс. руб. на школьника (рост на 3866 руб., или 23% год к году). Около 5 тыс. руб. стоят новая школьная сумка, рюкзак или ранец (рост на 21%); 4,7 тыс. приходится тратить на учебно-методические материалы (рост на 40%). Канцелярия стоит около 3,6 тыс. руб. (+22%). На подарки учителям ко Дню знаний в среднем тратят 2,1 тыс. руб. (+36%).

Средний размер взносов на школьные нужды по договоренности с другими родителями или администрацией учебного заведения увеличился до 3,4 тыс. руб. (+63%), на добровольные взносы — до 3,9 тыс. руб. (+45%).

Уточняется, что «по полной» закупаются далеко не все семьи; около четверти и вовсе не тратят средств ни на что из перечисленного; каждый десятый покупает что-то одно, а примерно две трети уделяют внимание двум-четырем статьям расхода. По всем перечисленным пунктам закупаются 10%.