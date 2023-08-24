Предприятие «Роскосмоса» начало поставлять Санкт-Петербургу трамваи с элементами ИИ

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начал поставку односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола в Санкт-Петербург в рамках контракта, заключенного с ГУП «Горэлектротранс».

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Как отмечает пресс-служба компании, первый вагон прибыл в Северную столицу накануне, 23 августа.

«Вагоны оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя, а также другие системы. Также на вагонах установлена система активной безопасности и помощи водителя Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления», — подчеркивается в сообщении.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод является старейшим вагоностроительным предприятием на всей территории постсоветского пространства, отмечается на сайте компании. Первый трамвайный вагон был изготовлен на нем в 1901 году по заказу Тифлиса (нынешнего Тбилиси). В 1960 году на предприятии было создано конструкторское бюро по проектированию трамвайного подвижного состава. Сегодня завод является мировым рекордсменом по количеству произведенных трамвайных вагонов одной модели — он выпустил 14 991 вагонов КТМ-5М (71-605). Продукция УКВЗ представлена в 95% городов с трамвайными системами.

В 2021 году УКВЗ произвел 85 трамвайных вагонов. Рост продаж остальной продукции, такой как комплектующие материалы, насосное и газорегулирующее оборудование, составил порядка 127%. Ожидаемая выручка УКВЗ в 2021 году выросла по сравнению с 2020 годом на 52%.