Промышленники Москвы проведут переговоры с партнерами из Филиппин

Столичный центр «Моспром» организует серию более чем из 100 онлайн-переговоров с дистрибьюторами из Филиппин для московских компаний. Бизнес-миссия пройдет в рамках байерской программы с 21 августа по 1 сентября 2023 года, сообщил 24 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Для развития международного сотрудничества центр "Моспром" проведет более 100 B2B-переговоров между столичными промышленниками и филиппинскими дистрибьюторами. У предприятий появится возможность презентовать свои товары на новом рынке. Мы надеемся, что регион станет долгосрочным партнером для экспортеров отечественной промышленной продукции», — рассказал Владислав Овчинский.

Ожидается, что с российской стороны участниками встреч станут 10 компаний из промышленного и агропромышленного секторов, ориентированных на экспортные поставки. В их числе производители консервированных заготовок, хлебобулочных изделий и товаров для здорового образа жизни.

Так, производитель безалкогольных напитков компания «Очаково» впервые продемонстрирует свой продукт филиппинским партнерам. «Так как мы еще не были представлены в этом регионе, хотели бы познакомить зарубежных партнеров со всем ассортиментом. Юго-Восточная Азия — перспективное направление для реализации нашей продукции, учитывая размеры и способность этого рынка. Мы бы хотели стать узнаваемым брендом на Филиппинах», — поделился начальник отдела внешней экономической деятельности компании Олег Алексеев.

Напомним, специалисты центра «Моспром» оказывают поддержку экспортерам столицы. Его эксперты анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для стратегии выхода компаний за рубеж. А в рамках байерской программы аналитики центра бесплатно помогают искать контрагентов, проводить переговоры с потенциальными партнерами, участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках. Так, в 2022 году московские экспортеры несырьевой продукции нашли новых партнеров в Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 2023 году центр также организует бизнес-миссию в Иран.