Путин выдвинул троих кандидатов на должность губернатора ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин представил в законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) три кандидатуры для избрания на пост губернатора. Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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Как сообщается на сайте заксобрания, глава государства выдвинул на эту должность действующего губернатора Дмитрия Артюхова, а также депутатов ямальского парламента Александра Голубенко и Максима Лазарева. Им предстоит выступить перед депутатами и представить ключевые пункты программы развития региона.

Ранее три кандидатуры на пост главы ЯНАО представило губернатору Тюменской области Александру Моору Ямало-Ненецкое отделение партии «Единая Россия»: помимо Артюхова, это директор муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания "Вектор"» Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

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В 2014 году Заксобрание ЯНАО поменяло Устав округа, отменив прямые выборы губернатора, напоминает «Интерфакс». В настоящий момент процесс избрания главы региона выглядит следующим образом: парламентские партии представляют свои варианты главе Тюменской области; утвержденные им кандидаты направляются на рассмотрение президента, который, в свою очередь, вносит список в региональный парламент; после этого депутаты проводят тайное голосование.