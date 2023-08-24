Путин заверил, что работа над созданием валюты БРИКС продолжится, несмотря на все проблемы

Государства БРИКС продолжат прорабатывать возможность создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите объединения.
«Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться в решении этих проблем», — подчеркнул российский лидер.
Ранее президент РФ указал на успехи БРИКС в реализации Стратегии экономического партнерства государств объединения до 2025 года. «В частности, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедолларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчетах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий», — сказал Путин, отметив активное участие бизнеса в этих процессах.
XV саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа, Владимир Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференции.