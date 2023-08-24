Путин заверил, что работа над созданием валюты БРИКС продолжится, несмотря на все проблемы

Государства БРИКС продолжат прорабатывать возможность создания единой валюты объединения, несмотря на сложность этого вопроса.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите объединения.

«Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться в решении этих проблем», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент РФ указал на успехи БРИКС в реализации Стратегии экономического партнерства государств объединения до 2025 года. «В частности, укрепляется пятистороннее сотрудничество по таким направлениям, как диверсификация цепочек поставок, дедолларизация и переход на национальные валюты во взаимных расчетах, цифровая экономика, поддержка малых и средних предприятий, справедливый трансфер технологий», — сказал Путин, отметив активное участие бизнеса в этих процессах.

XV саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа, Владимир Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференции.