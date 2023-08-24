РФ будет способствовать недопущению продовольственного кризиса в Африке — Путин

Россия будет прилагать усилия, чтобы не допустить продовольственный кризис на Африканском континенте.

Об этом в ходе заседания с участием лидеров приглашенных государств в формате БРИКС+ заявил президент РФ Владимир Путин

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«Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием», — подчеркнул российский лидер. Глава государства заверил, что Москва использует все возможности для борьбы с голодом в мире.

БРИКС никому себя не противопоставляет, заявил также Путин на заседании. «Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить», — сказал он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге под председательством ЮАР, сегодня его заключительный день. Ранее стало известно, что новыми членами объединения в 2024 году станут шесть государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги саммита в своем Telegram-канале. «Результаты саммита БРИКС блестящие. "Изоляция", как горящие западные танки, валяется в канаве», — написала дипломат.