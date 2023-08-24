«Росагролизинг» сообщил о росте чистой прибыли более чем на треть в январе — июне 2023 года

Чистая прибыль компании «Росагролизинг» по МСФО в первом полугодии текущего года увеличилась на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысила 1,8 млрд руб.

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Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что лизинговый портфель компании по итогам января — июня вырос на 17%, до 134 млрд руб., что выше показателя конца прошлого года на 19 млрд.

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Процентный доход за данный период составил 7,3 млрд руб., указывается в пресс-релизе. Основной рост процентных доходов обусловлен увеличением объема лизингового портфеля, чему способствовала широкая линейка продуктовых предложений и специальных акций «Росагролизинга», информирует пресс-служба.

Финансовое положение по итогам полугодия оценивается компанией как стабильное.

«В планах "Росагролизинга" сохранить финансовую устойчивость и объемы поставок техники и оборудования в лизинг», — подчеркивается в сообщении.