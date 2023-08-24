Российский военный лётчик рассказал о возможных причинах крушения самолёта Пригожина

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор запаса Владимир Попов назвал возможные причины крушения самолёта, на борту которого находился бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его мнению, бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), принадлежащий предпринимателю, мог разбиться из-за перегрузки двигателей, попадания в них птиц или на фоне плохих погодных условий. При этом в интервью NEWS.ru он допустил, что помпаж сопровождали громкие хлопки.

«Если слышали хлопки, то могла быть перегрузка двигателей, что-то могло заставить лётчиков резко передвигать рычаги управления двигателями, – пояснил Попов. – Они могли разрушиться из-за резкого изменения скоростного потока».

Как отметил эксперт, пилотов могли отвлечь переговоры, а заметив, например, упавшую скорость, они могли резко увеличить мощность двигателя, и начался помпаж. Специалист также не исключил, что на борту была взрывчатка. Кроме того, это могла быть и птица, так как в конце лета стаи становятся на крыло перед перелетом на юг.

«Причиной случившегося могли стать и плохие метеоусловия, вчера в том районе была облачность и интенсивные осадки. Могди быть и электрические разряды – не только молнии – а именно трения поверхностей, слоев воздуха, они электризуются очень сильно», – подчеркнул Попов.

«Белый шлейф, заметный на выложенных в Сети Интернет роликах – это не следствия возгорания и не дым, а следы распыленного в небе керосина. Многое прояснит расшифровка бортовых самописцев», – резюмировал заслуженный военный лётчик РФ.

Как ранее писал «Эксперт», лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал виновных, с его точки зрения, в крушении самолёта Пригожина. По его мнению, за этим преступлением стоят спецслужбы Украины.

Напомним, о крушении частного самолёта Embraer в Тверской области, на борту которого находилось 10 человек, стало известно 23 августа, около 20:00 мск.

«Самолёт Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», – говорилось в заявлении пресс-службы МЧС РФ.

Около полуночи Росавиации опубликовала имена всех, находившихся на борту разбившегося самолета. Среди них – создатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, также входивший в руководство частной военной компании.

Главное следственное Управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

