Шоковое повышение ключевой ставки ЦБ поймало кредитный рынок на взлете

Корпоративный портфель с лихвой компенсировал кризисный провал марта-мая 2022 года и быстро рос, розничный портфель лишь в апреле 2023 года вышел на докризисный максимум и также демонстрировал неплохие темпы.

Корпоративное кредитование выросло в июле по номиналу на 2,1% 1, или 1,4 трлн руб., что значительно выше среднего месячного темпа первого полугодия. Росли только кредиты в рублях. В основном они выдавались компаниям горно-металлургической, транспортной, химической, нефтегазовой, сельскохозяйственной и финансовой отраслей. Валютные кредиты незначительно снизились. При этом продолжает расти привлекательность кредитов в юанях. По оценке Банка России, в течение июля кредиты в недружественных валютах на сумму 4,5 млрд долл. были переведены в юани. В результате доля юаневых кредитов в валютных кредитах выросла уже до 20%.

Как видно из графика, российский банковский сектор — и его клиенты — преодолели санкционный кризис 2022 года существенно быстрее, чем три предыдущих (если не считать пандемийный шок 2020 года, который, благодаря фронтальной поддержке ЦБ, включая снижение ключевой ставки, кредитный рынок фактически не заметил). В 2008-2009 году восстановление реального, измеренного в постоянных ценах, кредитного портфеля корпорациям и физлицам после кризисного спада потребовало около трех лет. В кризис 2014-2015 гг. восстановление реальных значений кредитных портфелей произошло лишь четыре года спустя начала спада, к концу 2018 года. Последний кризисный эпизод был преодолен быстрее — корпоративный кредитный портфель в постоянных ценах восстановился спустя полгода после начала СВО, розничный — спустя год.

Показатели кредитного качества кредитов сохраняются на высоком уровне: проблемных кредитов в корпоративном сегменте 3,7 трлн рублей, 6% портфеля, в розничном — еще меньше: 1,5 трлн рублей или 4,8% портфеля.

