3,5 миллионам инвесторов найден способ вернуть иностранные деньги

Правительство, собственно Минфин и ЦБ готовы начать спасение заблокированных активов российских граждан: планируется обменивать их на активы иностранные, замороженные в РФ. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил во вторник на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, проведенном президентом РФ Владимиром Путиным.

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«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей. И с учётом поддержанных Вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С», – сообщал глава Минфина, – «На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 миллиардов рублей, принадлежащих розничным инвесторам, и здесь Правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа. Просили бы Вас тоже поддержать это решение».

Позднее существенные детали добавили в Банке России.

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«Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для "разблокировки" активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие "заблокированные" иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С"», – привел «Интерфакс» комментарий пресс-службы регулятора.

У разблокировки есть и макроэкономический смысл: она нужна для повышения доверия к фондовому рынку в целом. «Мы с вами не раз говорили о важности развития фондового рынка, о том, что нужно создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри нашей страны, в том числе для быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Причём это надо делать независимо от того, какая складывается конъюнктура на зарубежных площадках», – заявил Владимир Путин, открывая совещание.

«Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке, — добавил он. — С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения. Кстати, они были удачными. Знаю, что Центральный банк и Правительство работают в этой части, однако здесь ещё многое предстоит сделать. Обращаю внимание коллег: надо существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов».

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Триллионы рублей – на фондовый рынок

Говоря о том, что российской экономике нужно больше долгосрочных вложений, Владимир Путин вполне конкретно обозначил, где их взять – у граждан.

«Отдельная тема – создание в экономике, в банковской системе так называемых длинных денег. Мы постоянно об этом говорим в течение многих лет. Речь идёт о создании ресурса для финансирования масштабных комплексных проектов, рассчитанных на длительный срок окупаемости. При этом такие проекты гарантируют рентабельность вложенных средств, доход в течение долгого времени», – заявил глава государства, – «Чтобы поддержать такие вложения, привлечь дополнительные средства в развитие экономики, с 1 января 2024 года начнёт действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан».

В том, что у граждан эти деньги есть, сомнений нет. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, накопления граждан, имеющиеся на финансовом рынке, составляют порядка 56 трлн рублей.

«Вроде бы ресурс большой, но проблема заключается в том, что значимая часть этого ресурса вложена в краткосрочные инструменты, только 36 процентов от этого объема можно считать долгосрочными ресурсами», – отметил первый зампред ЦБ.

Владимир Путин напомнил, что деньги граждан, вложенные по новой программе, будут страховаться государством – по аналогии с банковскими вкладами, причем не 1,4 млн рублей, а 2,8 млн. Кроме того, при пополнении сбережений на сумму до 400 тысяч рублей в год будет действовать налоговый вычет.

По словам Антона Силуанова, такие условия позволят привлечь в программу как минимум два миллиона человек.

«Новые ресурсы, по нашим оценкам, должны быть дополнительно привлечены – в сумме 300 миллиардов рублей», – добавил министр финансов.

При этом господин Чистюхин, а точнее Банк России, видит и более широкие горизонты. «Все те меры, которые были господином Силуановым перечислены, ‒ мы работаем здесь совместно с Правительством, с Министерством финансов ‒ должны, с нашей точки зрения, сдвинуть инвестиционные предпочтения, в том числе к более долгосрочному инвестированию. И здесь не важно, какие инструменты: страховые, долгосрочные сбережения либо иные инструменты, ‒ важно, чтобы они были более долгосрочные. Предположим, если эти 36 процентов превратить хотя бы в 50 процентов, то тогда это дало бы нам дополнительно долгосрочный ресурс более семи триллионов рублей, что, конечно, очень значимая сумма», – заявил первый зампред ЦБ.

Однако ключевое слово в этой цитате «если». Для того, чтобы оно превратилось в «когда» должно сойтись еще немало условий. Так что пока остается надеяться на то, что россияне оправдают хотя бы чаяния Минфина.

Все деньги в гости будут к нам

Впрочем, Антон Силуанов и от других вариантов не отворачивается. На прошедшем Совете министр финансов отметил: мы и иностранцам рады. Дружественным, конечно.

«Финансовый суверенитет – это, безусловно, не самоизоляция, и мы приветствуем иностранные инвестиции, работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас, в настоящее время, в российскую экономику», – заявил глава финансового ведомства.

Он отметил, что в июле этого года был принят закон, разрешающий удаленную идентификацию иностранных клиентов банков – как физических, так и юридических лиц. Это позволит им открывать счета дистанционно, управлять ими, и, соответственно, вкладывать деньги в российские предприятия и активы.

Причем вкладывать не просто так – а с отдачей. Тем иностранцам, которые решились инвестировать в российскую экономику в столь непростое время, разрешено платить дивиденды «без ограничений».

В среду на сайте Минфина появились конкретные «условия» выплаты (не путайте с ограничениями): объем прибыли не должен быть выше объема инвестиций в РФ, средства должны быть инвестированы, начиная с апреля 2023 года (в зачет пойдет и расширение производства, и развитие новых технологий).

«Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI», – сообщает пресс-служба Минфина.

По словам Антона Силуанова, весь комплекс мер даст ощутимые результаты уже совсем скоро: в 2024 году, по оценке ведомства, в экономику удастся привлечь 1,3 трлн дополнительных инвестиций.

«Мы планируем увеличить капитализацию российского рынка в следующем году на два процентных пункта ВВП, доведя её до уровня более 26 процентов ВВП. Мы планируем привлечь при первичном размещении акций во втором полугодии текущего года около 10 миллиардов рублей, в следующем году – более 30 миллиардов рублей. Деньги, может быть, незначительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала», – оптимистично резюмировал министр.