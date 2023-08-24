Тенге выдал реакцию на ослабление рубля

Падение курса рубля на прошлой неделе оказало заметное влияние и на валютный рынок Казахстана. Тенге падал с начала августа, но к концу прошлой недели тенге упал сильнее, чем любая другая валюта в мире, за исключением аргентинского песо. Затем он подрос, но на этой неделе упал вновь.

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Когда Национальный банк Республики Казахстан попытался разобраться в снижении курса, там пришли к выводу, что снижение было «реакцией на ослабление рубля». Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщила заместитель главы ЦБ Казахстана Алия Молдабекова.

«Очевидно, что сохраняется связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару, — сказала она. — Но сейчас мы больше не наблюдаем высокой или линейной корреляции, как это было раньше».

Национальный банк Казахстана не вмешивается в валютный рынок во время распродажи. По словам Алии Молдабековой, одной из причин снижения курса стало нежелание экспортеров продавать иностранную валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после падения курса рубля.

«Динамика тенге все больше и больше определяется настроениями глобальных инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно при выходе на развивающиеся рынки, включая покупку тенге», — утверждает Алия Молдабекова.

Текущий курс валютной пары USD/ KZT находится на уровне 461 казахстанских тенге за один доллар, отмечает эксперт по фондовым рынкам «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его словам, обменный курс тенге корректируется в соответствии с курсами национальных валют основных торговых партнеров Казахстана. На динамику курса влияет состояние торгового баланса с ними: уменьшение объема экспорта относительно объема импорта приводит к снижению предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Из-за девальвации (обесценения) национальных валют основных торговых партнеров Казахстана обменный курс тенге корректируется с учетом обменного курса национальных валют этих стран. Это происходит для того, чтобы торговые отношения между странами поддерживались на прежних уровнях. К примеру, объясняет аналитик, в случае ослабления тенге, конкурентоспособность товаров и услуг, производимых в Казахстане, возрастет, а валютная выручка от экспорта увеличится.

В свою очередь, девальвация национальной валюты сделает импортные товары и услуги более дорогими, чем отечественные товары и услуги, и приведет к сокращению импорта в Казахстан. Волна ослабления тенге, начавшаяся 14 августа, могла быть вызвана стремительной девальвацией российского рубля, подтверждает Евгений Калянов. «Учитывая текущую динамику курса, вероятно, что национальная валюта Казахстана продолжит ослабевать, и сильным психологическим сопротивлением, возле которого эта тенденция может остановиться, выступает уровень 470 тенге за доллар», – полагает он.

Между тем сегодня, 24 августа 2023 года, национальная валюта Казахстана продолжила двухнедельное снижение к рублю, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Средние курсы сложились на уровне 4,87 тенге. Учитывая вероятное снижение базовой ставки Казахстаном, тенге может преодолеть отметку в 5-5,2 за рубль.

Также, полагает аналитик, на цену тенге могут повлиять дальнейшие действия ЦБ России: при возможном повышении ставки выше 12% курс продолжить двигаться вверх. Несмотря на то, что курс доллара к тенге с самого начала 2023 года шел в стабильно положительном направлении, ожидать резкого падения цены тенге не стоит. С технической точки зрения, говорит Вавилов, индикатор RSI показывает значение 62,226, что соответствует рекомендации «покупать».

