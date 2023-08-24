Теракт не исключен

Как выясняется, обычно Пригожин пользовался другим бортом, RA-02878. При этом, в целях конспирации, зачастую регистрировался на один рейс, а летел другим самолетом. Об этом сообщает интернет-издание Readovka. Это обстоятельство стало, по всей видимости, одной из причин того, что факт нахождения Пригожина в рухнувшем бизнес-джете долго оставался под сомнением.

А вот странное поведение второго авиаборта, также принадлежащего Пригожину и летевшего также из Питера, Readovka объясняет тем, что самолет кружил над новомоссковским аэродромом «Остафьево» перед посадкой с целью сбросить лишнее топливо.

И ещё одна деталь в расследовании Readovka обстоятельств трагедии: по информации издания, о местонахождении главы ЧВК «Вагнер» и о маршрутах его перемещения точно знал лишь его логист и одновременно заместитель Валерий Чекалов. Обычно Пригожин и Чекалов летали разными бортами. Отчего в этот раз произошло по-иному? Вопрос пока без ответа.

Разумеется, обсуждаются в Сети и версии произошедшего, одна из которых — теракт. РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что следствие указывает внешнее воздействие как причину крушения самолёта наряду с возможной ошибкой экипажа или же технической неисправностью.

Следующую версию события приводит канал Shot, по данным которого следствие рассматривает версию о том, что взрывное устройство было заложено в отсек шасси.

«По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор, — пишет Shot. — От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным». Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа (по другим данным, ее нашли в 3,5 км — «Эксперт»).

Помимо этого, официально стало известно, что вести дело о крушении борта Пригожина доверили следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Ивану Сибуле, ранее уже проявившему себя на ниве раскрытия подобных преступлений. Об этом также сообщил РБК.

О сильных хлопках, предшествующих падению самолета сообщает ТГ-канал Baza, ссылаясь на слова очевидцев произошедшего. На этом основании Baza также не исключает версию теракта, при условии, что, как указывает ТГ-издание, пилоты упавшего воздушного судна не сообщали о каких-либо внештатных ситуациях, и ситуация развивалась стремительно.

Помимо Евгения Пригожина и упоминавшегося выше Валерия Чекалова на борту, по информации Росавиации, был также Дмитрий Уткин, как уточнияют телеграм-каналы, непосредственный командир «Группы Вагнера», в прошлом — подполковник, офицер спецназа ГРУ, а также бойцы ЧВК «Вагнер» Евгений Макарян, Александр Тотмин и Сергей Пропустин. Все трое были внесены в свое время в базу украинского сайта «Миротворец». Об ещё одном спутнике Пригожина — Николае Матусееве — ТГ-канал BRIEF пишет, как о человеке, который записывал все стендапы Евгения Пригожина, которые выпускала пресс-служба основателя ЧВК.

По данным Baza, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина 39-летняя стюардесса авиакомпании «МНТ Аэро» Кристина Распопова за несколько часов до вылета она позвонила родным и сказала, что рейс задерживается, не назвав причин.

Издание «Фонтанка» опубликовало подробный отчёт о крушении самолета Евгения Пригожина, основываясь на данных портала Flightradar24. Согласно им, последние две минуты самолет то набирал, то терял высоту.

«Первые данные с борта Пригожина Flightradar24 получил в 14:46 по Гринвичу (17:46 по Москве). К 15:11 по Гринвичу (18:11 по Москве) самолет занял крейсерскую высоту 28 тысяч футов (около 8,5 километров) и летел со скоростью около 500 км/ч. В последние минуты полета, начиная с 18:19, вертикальная скорость Embraer Legacy 600 Пригожина то резко снижалась, то росла», — пишет «Фонтанка».

Последние данные, как пишет издание, полученные с самолета, были зарегистрированы на высоте 19725 футов (около шести километров) в 18:20:14 по Москве.

«Фонтанка» опубликовала также комментарий заслуженного военного летчика России, генерал-майора в отставке Владимира Попова, назвавшего три возможных причины произошедшего. По словам эксперта, явная потеря скорости самолетом может быть связана с отказом автоматизированной системы управления, с помпажем двигателя или по причине взрыва на борту.