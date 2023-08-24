Центробанк зафиксировал рекордные выдачи паев в одной категории ПИФов

В апреле-июне пайщиками паевых инвестиционных фондов (ПИФ) стали 420 тыс. человек, благодаря чему общее их количество в России превысило 9 млн. Чистый приток средств в ПИФы увеличился на треть по сравнению с первым кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Причем, наибольшей популярностью пользовались интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ), говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов», опубликованном на сайте ЦБ.

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По данным регулятора, во втором квартале почти половина увеличения притока средств пришлась на интервальные паевые инвестиционные фонды, которые выкупают свои паи, проданные инвесторам, не все время, а периодически, с заранее определенными интервалами, — они показали рекордные значения выдачи инвестиционных паев за всю историю наблюдений.

«Увеличения нетто-притока наблюдалось во всех сегментах рынка, но закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) по-прежнему обеспечивали большую часть средств, поступающих в сегмент инвестиционных фондов (свыше 194 млрд рублей)», — сообщили в ЦБ.

Регулятор уточнил, что количество пайщиков закрытых паевых инвестиционных фондов снизилось впервые за девять кварталов – за счет прекращения действия фонда, ориентированного на массовых розничных инвесторов. При этом количество индивидуальных ЗПИФ для состоятельных клиентов во втором квартале увеличилось.

В сегменте розничных фондов (открытых и биржевых) чистый приток средств за квартал вырос в 5,5 раза, в основном за счет ОПИФ, где наибольшей популярностью пользовались фонды с регулярной выплатой дохода. При этом с точки зрения инвестиционных стратегий наибольшей популярностью пользовались фонды российских акций.

Средневзвешенная доходность открытых ПИФ в II квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФ она выросла до 23,9% годовых, сообщил регулятор.

«Рост интереса населения к ПИФ во многом связан с увеличением реальных располагаемых доходов и положительной доходностью фондов в последние три квартала на фоне восстановления российского фондового рынка. Ужесточение денежно-кредитной политики в III квартале 2023 г. способствует повышению ставок по депозитам, что может оказать давление на динамику притока средств в розничные фонды», — подчеркнули в ЦБ.

