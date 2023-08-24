Центробанк зафиксировал рекордные выдачи паев в одной категории ПИФов

В апреле-июне пайщиками паевых инвестиционных фондов (ПИФ) стали 420 тыс. человек, благодаря чему общее их количество в России превысило 9 млн. Чистый приток средств в ПИФы увеличился на треть по сравнению с первым кварталом и составил 242,2 млрд рублей. Причем, наибольшей популярностью пользовались интервальные паевые инвестиционные фонды (ИПИФ), говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов», опубликованном на сайте ЦБ.
По данным регулятора, во втором квартале почти половина увеличения притока средств пришлась на интервальные паевые инвестиционные фонды, которые выкупают свои паи, проданные инвесторам, не все время, а периодически, с заранее определенными интервалами, — они показали рекордные значения выдачи инвестиционных паев за всю историю наблюдений.
«Увеличения нетто-притока наблюдалось во всех сегментах рынка, но закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) по-прежнему обеспечивали большую часть средств, поступающих в сегмент инвестиционных фондов (свыше 194 млрд рублей)», — сообщили в ЦБ.
Регулятор уточнил, что количество пайщиков закрытых паевых инвестиционных фондов снизилось впервые за девять кварталов – за счет прекращения действия фонда, ориентированного на массовых розничных инвесторов. При этом количество индивидуальных ЗПИФ для состоятельных клиентов во втором квартале увеличилось.
В сегменте розничных фондов (открытых и биржевых) чистый приток средств за квартал вырос в 5,5 раза, в основном за счет ОПИФ, где наибольшей популярностью пользовались фонды с регулярной выплатой дохода. При этом с точки зрения инвестиционных стратегий наибольшей популярностью пользовались фонды российских акций.
Средневзвешенная доходность открытых ПИФ в II квартале составила 10,6% годовых, у закрытых ПИФ она выросла до 23,9% годовых, сообщил регулятор.
«Рост интереса населения к ПИФ во многом связан с увеличением реальных располагаемых доходов и положительной доходностью фондов в последние три квартала на фоне восстановления российского фондового рынка. Ужесточение денежно-кредитной политики в III квартале 2023 г. способствует повышению ставок по депозитам, что может оказать давление на динамику притока средств в розничные фонды», — подчеркнули в ЦБ.