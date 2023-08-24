Турция рассчитывает, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в сентябре

Анкара рассчитывает, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся в течение сентября.

Обсуждения по дате и месту ведутся дипломатическими каналами, но пока никакой конкретики нет, передаёт РИА Новости со ссылкой источник в администрации турецкого лидера.

«Как уже заявлял господин Эрдоган, мы рассчитываем на то, что встреча пройдёт в сентябре, – заявил собеседник агентства. – Но пока нет конкретики по дате и месту, это обсуждают дипломатические каналы. Мы проинформируем общественность»

Между тем Telegram-канал BRIEF со ссылкой на свой источник сообщает, что визит Эрдогана в Сочи для встречи с Путиным запланирован на 4 сентября.

Ранее «Эксперт» писал, что 22 августу в турецких СМИ появилась информация, что Эрдоган в ближайшее время посетит с визитом Россию. Здесь состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой они обсудят «зерновую сделку».

По данным проправительственной газеты Yeni Şafak, которая ссылалась на источники в администрации Эрдогана, предстоящий визит президента Турции в РФ имеет решающее значение для достижения зернового соглашения.