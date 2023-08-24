Глава думской фракции высказал мнение о виновных в крушении самолёта Пригожина

Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов назвал виновных, с его точки зрения, в крушении самолёта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его мнению, за этим преступлением стоят спецслужбы Украины.

«В случае с Пригожиным не абстрактная смерть наметила жертву, а конкретные мрази», – написал политик в своём Telegram-канале.

Миронов при этом отметил, что украинским спецслужбам в прошлом не удалось ликвидировать писателя Захара Прилепина, однако в случае с Пригожиным они всё же смогли добиться своего. В этой связи Миронов заверил, что возмездие за смерть главы ЧВК «Вагнер» «будет неизбежным».

«Что ж, сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, мрази, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему!», – резюмировал Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Как ранее писал «Эксперт», о крушении частного самолета Embraer в Тверской области, на борту которого находилось 10 человек, стало известно вечером 23 августа.

«Самолёт Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли», – говорилось в заявлении пресс-службы МЧС РФ.

Около полуночи Росавиации опубликовала имена всех, находившихся на борту разбившегося самолета. Среди них – создатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, также входивший в руководство частной военной компании.

Главное следственное Управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.