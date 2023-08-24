В России за полгода стало на 400 тысяч пенсионеров меньше

С января по июль 2023 года количество пенсионеров в России снизилось с 41,78 млн до 41,38 млн, что является минимальным показателем за все время действия пенсионной реформы, сообщают «Ведомости», со ссылкой на данные Социального фонда. Эксперты считают, что это связано с переходным периодом пенсионной реформы и последствиями пандемии коронавируса.

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По данным на конец июня число работающих пенсионеров в России составило 7,8 млн человек. Это на 82,5 тыс. меньше, чем в начале года. В июле их пенсия была в среднем 16 114 рублей (+717 рублей за полгода). Неработающих пенсионеров было 33,5 млн, их количество за полгода снизилось на 321,7 тысячи. Средний размер выплат в этой категории вырос с 20 239 до 20 260 рублей.

Зампред Федерации независимых профсоюзов Давид Кришталь объяснил сокращение числа пенсионеров переходным периодом пенсионной реформы. Такой период предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно, например, за выслугу лет и проживание в условиях Крайнего Севера.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что на сокращение числа пенсионеров могли повлиять еще последствия пандемии коронавируса. По данным на май, в России насчитывалось более 398 тыс. смертей от этого заболевания — особенно тяжело от вируса страдали пожилые.

