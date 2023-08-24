В сентябре в Туле пройдет фестиваль «Оживший город»

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и развитие инфраструктуры».

«Оживший город» - мультижанровый фестиваль под открытым небом, в основу которого легли девять направлений - музыка, кино, книги, танцы, театр, наука, арт, фото и гастро. На 10 дней исторический центр города превратится в одну большую площадку для уличных театров и знаменитых театральных трупп, современных и классических музыкантов, молодых ученых, писателей, актеров, танцевальных коллективов и деятелей богатого гастрономического мира Тулы.

1 сентября в Тульском Кремле фестиваль откроется большим концертом с участием ярких и любимых тысячами артистов - на сцену со своими главными хитами выйдут IDST, Хмыров и группа The Hatters. Начало концерта в 18:00. Также на Казанской набережной в течении дня пройдет научное шоу и выступление музыканта «Балакирь», а на ул. Металлистов можно будет принять участие в экскурсии по городу от Тульского Театра «Эрмитаж».

2 сентября на Казанской набережной прозвучат джазовые программы от тульских ансамблей Krysztof Azninski и группы «Билет на M.A.R.S», а также акустический сет молодого яркого артиста Soltwine. На сцене в Тульском Кремле состоится выступление одной из самых интересных хореографических трупп - «Балет Москва», а у всех желающих будет возможность посетить киновечер научных фильмов.

3 сентября на Казанской набережной зрителей ждут акустические выступления Екатерины Яшниковой и группы «Бонд с кнопкой», вечером на сцене в Тульском кремле выступит Губернаторский духовой оркестр с программой «Музыка из распахнутого окна» и Simple Music Ensemble с рок-хитами в симфонической обработке.

В творческом индустриальном кластере «Октава» днем пройдут лекции с биологом, фотографом и популяризатором науки Ильей Гомырановым и океанологом, доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, лауреатом премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2022 год Александром Осадчиевым. На ул. Металлистов можно будет принять участие в мастер-классе по актерскому мастерству, где тульские актеры расскажут об основах актерского мастерства, пластике, ораторском искусстве и поделятся своими секретами.

10 дней удивительных открытий, запоминающихся встреч, любимой музыки и незабываемых эмоций - следите за программой фестиваля на сайте фестиваля.

Вход на все площадки фестиваля бесплатный.