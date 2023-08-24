В ЦБ назвали долю успешных попыток хищения денег с карт россиян

В апреле — июне банки отразили более 6,5 млн атак на счета клиентов (кварталом ранее — 2,7 млн), следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», опубликованном на сайте ЦБ. По словам директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, всего 6% попыток хищения денежных средств оканчиваются успехом у злоумышленников.

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«Из общего количества попыток, нацеленных на хищение денежных средств, менее 6% были успешными. Банк России и дальше будет принимать меры по снижению данного показателя. Например, во втором квартале мы увеличили скорость выявления сомнительных сайтов, в результате количество атак с помощью фишинговых сайтов сократилось на 40%», — сообщил Уваров в Telegram-канале ЦБ.

В апреле-июне было совершено 279,7 тыс. операций без согласия клиента на сумму 3,6 млрд рублей. Клиентам банков удалось вернуть только 4,5% похищенных средств. При этом количество предотвращенных атак превысило 6,5 млн. Сберечь от мошенников удалось 911 млрд рублей.

По данным регулятора, во втором квартале увеличилась активность телефонных мошенников. Самый распространенный сценарий — звонки от лжесотрудников Банка России или «работников» банков. ЦБ за этот период инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, используемых для обмана людей. Кроме того, были выявлены более 8 тыс. сомнительных сайтов. Информация о них передана в Генпрокуратуру и регистраторам доменных имен для последующей блокировки.