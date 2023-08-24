Вашингтон обвинил Киев в провале украинского контрнаступления

Администрация главы Белого дома Джо Байден возложила ответственность за провал украинского контрнаступления непосредственно на Киев.

Об этом говорится в статье издания Politico. По словам авторов публикации, некоторые люди где-то в недрах правительства уже открыто возлагают беды Украины на поле боя на Киев, тем самым пытаясь отвести вину, направленную на Вашингтон.

При этом журналисты Politico, которые ссылаются на материалы своих коллег из других американских СМИ, пишут, что власти США изначально скрывали информацию о контрнаступлении ВСУ, но теперь начали специально её рассекречивать, чтобы отвести от себя вину за провал операции и свалить всё на Киев.

Как ранее писал «Эксперт», член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Эндрю Харрис признал неудачей контрнаступление Украины и назвал нецелесообразным оказание дальнейшей военной поддержки Киева.