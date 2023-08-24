Вице-мэр Ефимов: На МУФ подписан договор о реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и Молот»

Компания GloraX займется комплексным развитием участка бывшей промзоны «Серп и Молот». По предварительным подсчетам, в строительство новых офисов, торговых центров и ресторанов вложат 6 млрд рублей. Договор с правительством города был подписан на «Московском урбанистическом форуме – 2023», сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После реализации проекта будет создано свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест, добавил заммэра.

В бывшей промзоне «Серп и Молот» уже реализуют один проект комплексного развития силами городского оператора. Договор подразумевает что за пять лет на участке построят более 114 тыс. кв. метров общественно-деловой и жилой недвижимости по программе реновации.

Договор с GloraX предполагает возведение более 60 тыс. кв. метров общественно-деловой недвижимости за четыре года. Девелопер может построить офисные и торговые здания, рестораны и кафе. Также планируется создание пространства для проведения ярмарок и деловых мероприятий, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

В компании GloraX уверены, что планируемые к постройке объекты будут востребованы и актуальны еще долгое время. По мнению вице-президента по развитию и GR GloraX Дениса Лебедева, район, где находится бывшая промзона «Серп и Молот», - один из самых стремительно развивающимся в Москве. Благодаря комплексному подходу в реорганизации промзоны удастся создавать сбалансированную, комфортную среду, в которой продуманы все составляющие, считает он.

В рамках программы КРТ в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.