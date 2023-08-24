Вице-мэр Ефимов: в Москве инвесторам передали в аренду около 900 гектаров земли с 2016 года

Инвесторы получили 900 гектаров земли в аренду без торгов для реализации 588 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве с 2016 года. Об этом на «Московском урбанистическом форуме – 2023» сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Масштабные инвестпроекты позволяют создавать в столице современную инфраструктуру и новые рабочие места. В рамках МаИП возводят учреждения образования, спорткомплексы, медицинские центры и предприятия, уточнил заммэра. Земельные участки предоставляют без торгов сроком на пять лет, в течение которых застройщик должен завершить реализацию проекта.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, с начала 2023 года с застройщиками и инвесторами было заключено 39 договоров аренды на 69,7 гектара земли. На участках появятся девять объектов образования для более чем 4 тыс. школьников и дошкольников, 10 многофункциональных центров, 8 спортивных комплексов, а также новые производства, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, добавил он.

В столице при возведении объектов недвижимости придерживаются принципа комплексности и сбалансированности, подчеркнули в пресс-службе. Новые дома, метро и дороги влияют не только на развитие города, но и на удобство жизни горожан, поэтому в Москве стараются создавать среду, ориентированную на человека. В столице проектируют инфраструктуру с заделом на будущее, чтобы пользоваться объектами смогло не одно поколение москвичей.